Даже во время богослужений: полиция призвала украинцев соблюдать комендантские часы и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху

Об этом написала пресс-служба МВД Украины в facebook.



В воскресенье, 24 апреля, в Украине христиане восточного обряда будут отмечать Воскресение Христово. По данным пресс-службы, Нацполиция будет усиленно обеспечивать правопорядок вблизи храмов, улиц и автодорог. В полиции в очередной раз напоминают, что в условиях военного положения действуют определенные ограничения.



"В частности расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа. Кроме того, верующих просят учесть дополнительное время, необходимое на дорогу. Также правоохранители призывают граждан и священнослужителей вести себя ответственно во время проведения религиозных обрядов, соблюдать ограничения, обусловленные военным положением, и не игнорировать сигналы "Воздушная тревога!" даже во время богослужений", - говорится в сообщении.

Ранее Минкульт призвал украинцев на Пасху приобщаться к церковным службам в онлайн-режиме вместо того, чтобы идти в храмы.