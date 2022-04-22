Даже во время богослужений: полиция призвала украинцев соблюдать комендантские часы и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху
Национальная полиция Украины призвала украинцев ответственно отнестись к мерам безопасности во время Пасхи
Об этом написала пресс-служба МВД Украины в facebook.
В воскресенье, 24 апреля, в Украине христиане восточного обряда будут отмечать Воскресение Христово. По данным пресс-службы, Нацполиция будет усиленно обеспечивать правопорядок вблизи храмов, улиц и автодорог. В полиции в очередной раз напоминают, что в условиях военного положения действуют определенные ограничения.
"В частности расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа. Кроме того, верующих просят учесть дополнительное время, необходимое на дорогу. Также правоохранители призывают граждан и священнослужителей вести себя ответственно во время проведения религиозных обрядов, соблюдать ограничения, обусловленные военным положением, и не игнорировать сигналы "Воздушная тревога!" даже во время богослужений", - говорится в сообщении.
- Ранее Минкульт призвал украинцев на Пасху приобщаться к церковным службам в онлайн-режиме вместо того, чтобы идти в храмы.
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