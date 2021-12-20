"Даже во Львове такого нет": в Подберезцах открыли современный детский сад

В селе Подберезцы возле Львова в День святого Николая открыли новый современный детский сад. Такой подарок к празднику жители получили благодаря сотрудничеству властей разных уровней и меценатов.

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Детсад в Подберезцах построили "с нуля" только за один год. На проект потратили более 23 миллионов гривен. Это средства и государственного, и местных бюджетов. К финансированию присоединились предприниматели, в частности, львовский бизнесмен, депутат областного совета Григорий Козловский. Здесь есть все для комфорта детей: красивые помещения, автономное отопление, теплый пол, современная система вентиляции, новое оборудование для кухни, а еще - много интересных игрушек.

“Год работали тяжело ради того, чтобы его открыть. Это симбиоз бизнеса, власти и пример, что проблемы в этой стране все же можно решать”, - говорит депутат Львовского городского совета Алексей Резник, который уверен, что лучших детсадов нет даже в самом Львове.

“Мы понимали, что у них реально критическая ситуация: нет садика, нет школы. И чтобы дети могли развиваться, жить, общаться в социуме, мы с коллегами приняли решение, что мы будем вкладывать средства в этот проект”, - добавляет депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.

Несмотря на то, что в Подберезцах есть собственная территориальная громада, открытие садика в этом селе положительно повлияет и на систему ДУЗ во Львове, - считают депутаты Львовского городского совета. Ведь до сих пор дети из Подберезцев были вынуждены посещать садики в других населенных пунктах, в частности в Винниках, которые являются частью Львова. Теперь дополнительно создано около полусотни мест. Депутаты говорят: именно таким образом - строя сады в соседних со Львовам громадах - можно разгрузить львовские детсады, и надеются, что примеру Подберезцев последуют и руководители других местных советов.