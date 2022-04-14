Даже в отсутствие гуманитарных коридоров 13 апреля эвакуировано 1567 человек, - Тимошенко
В среду с оккупированных территорий было эвакуировано 1567 человек
Об этом в Телеграмме сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"На личном транспорте в Запорожской области было эвакуировано 1 102 человека из Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя. В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье было эвакуировано 83 человека. В Луганской области из Лисичанска, Северодонецка, Кременной,8 ", – говорится в сообщении.
- Напомним, в вечернем обращении Зеленский заявил , что Россия пытается забрать в свои войска южан нашей страны.
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