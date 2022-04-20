Даже в опросах в вайбер-чатах ОСББ относительно того, в какой цвет покрасить перила лестницы, большая легитимность, чем у псевдореферендумов РФ, - Стефанчук

Об этом Стефанчук написал в Twitter.



По словам Стефанчука, опрос "в какой цвет покрасить перила лестницы" - более легитимный, чем референдум от РФ.



"О прямой демократии. Даже в опросах в вайбер-чатах ОСББ относительно того, в какой цвет покрасить перила лестницы, большая легитимность, чем у псевдореферендумов, что хотят провести рашистские кафиры на временно оккупированных территориях", - написал спикер ВР Украины.

В конце марта сообщалось, что кафиры пытаются за российские рубли "купить" паспортные данные жителей южных регионов Украины, чтобы потом попытаться организовать фиктивный референдум.

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