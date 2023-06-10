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Даже уже Лукашенко знает, куда будут лететь американские "томагавки" в случае ответа НАТО на применение РФ ядерного оружия, - польский политик Чех

10 июня, 2023 суббота
19:14
Мир Александр Лукашенко

Мирослав Чех, депутат Польского сейма нескольких каденций, историк и публицист, отметил, что с середины прошлого года в НАТО отработалось такое количество учений и симуляций по ответам на различные ситуации, которых не было за последние 50 лет

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если, условно говоря, какие-то еще более страшные действия будут происходить со стороны России, то сценарии ответов уже донесены американцами и натовскими структурами российскому командованию. То есть, куда будут лететь "томагавки" в РФ знают. Расскажу вам большую тайну, что с середины прошлого года в НАТО состоялось столько учений и симуляций по ответам на разные ситуации, что за последние 50 лет такого количества не было", - сказал польский политик.

Мирослав Чех заверил, что в случае любого применения Россией ядерного оружия, 100% полетят "томагавки".

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
  • Уже 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
  • 26 мая в Белом доме оценили угрозу применения ядерного оружия Россией после заявлений о его перемещении в Беларусь
Украина
Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
ядерное оружие
Война с Россией
НАТО
США
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