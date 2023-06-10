Даже уже Лукашенко знает, куда будут лететь американские "томагавки" в случае ответа НАТО на применение РФ ядерного оружия, - польский политик Чех
Мирослав Чех, депутат Польского сейма нескольких каденций, историк и публицист, отметил, что с середины прошлого года в НАТО отработалось такое количество учений и симуляций по ответам на различные ситуации, которых не было за последние 50 лет
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Если, условно говоря, какие-то еще более страшные действия будут происходить со стороны России, то сценарии ответов уже донесены американцами и натовскими структурами российскому командованию. То есть, куда будут лететь "томагавки" в РФ знают. Расскажу вам большую тайну, что с середины прошлого года в НАТО состоялось столько учений и симуляций по ответам на разные ситуации, что за последние 50 лет такого количества не было", - сказал польский политик.
Мирослав Чех заверил, что в случае любого применения Россией ядерного оружия, 100% полетят "томагавки".
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- Уже 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
- 26 мая в Белом доме оценили угрозу применения ядерного оружия Россией после заявлений о его перемещении в Беларусь
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное