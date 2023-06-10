Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если, условно говоря, какие-то еще более страшные действия будут происходить со стороны России, то сценарии ответов уже донесены американцами и натовскими структурами российскому командованию. То есть, куда будут лететь "томагавки" в РФ знают. Расскажу вам большую тайну, что с середины прошлого года в НАТО состоялось столько учений и симуляций по ответам на разные ситуации, что за последние 50 лет такого количества не было", - сказал польский политик.

Мирослав Чех заверил, что в случае любого применения Россией ядерного оружия, 100% полетят "томагавки".