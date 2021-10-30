Даже Усику следует признать: Тайсон назвал имя сильнейшего тяжеловеса мира
Американский боксер Майк Тайсон заявил, что считает лидером сверхтяжелого дивизиона британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Reuters .
По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, Тайсон Фьюри является сильнейшим бойцом в мире, поскольку он победил всех лучших боксеров дивизиона, в частности, американца Деонтея Уайлдера и украинца Владимира Кличко.
"Фьюри - линейный чемпион. Он тот, кто одолел сильнейших бойцов дивизиона. Он олицетворение бокса в тяжелом весе. Он, а не кто-то другой. И это не обсуждается. Даже Усику надо это признать", - сказал Тайсон.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 23 октября Александр Усик заявил, что не считает британца Тайсона Фьюри "королем" сверхтяжелого дивизиона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное