Даже Усику следует признать: Тайсон назвал имя сильнейшего тяжеловеса мира

Об этом сообщает Reuters .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, Тайсон Фьюри является сильнейшим бойцом в мире, поскольку он победил всех лучших боксеров дивизиона, в частности, американца Деонтея Уайлдера и украинца Владимира Кличко.

"Фьюри - линейный чемпион. Он тот, кто одолел сильнейших бойцов дивизиона. Он олицетворение бокса в тяжелом весе. Он, а не кто-то другой. И это не обсуждается. Даже Усику надо это признать", - сказал Тайсон.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).