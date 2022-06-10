Даже угроза смертной казни для военнопленных уже является военным преступлением, - глава Украинского Хельсинского союза
Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко уверен, что угрозы и применение РФ смертной казни против трех иностранцев, защищающих Украину, являются военным преступлением и нарушением Женевских конвенций
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На всех территориях, которые даже оккупированы российскими войсками, применятся стандарты юрисдикции Украины. В свою очередь Украина является стороной, которая отменила смертную казнь, начиная с 1997 года. Это все происходит на территории Украины, поэтому говорить о применении смертной казни означает совершать военное преступление. Даже угроза смертной казни, которая выдвигается, является инструментом устрашения и также уже является военным преступлением", - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что трое иностранцев, попавших в плен в Россию, защищены Женевскими конвенциями, поэтому применение в отношении них смертной казни будет нарушением этих конвенций.
"Напоминаю, что речь идет военнопленных. Эти три человека имеют статус комбатантов и военнопленных. Они защищены стандартами Женевских конвенций. Нарушение этих конвенций предусматривает привлечение к ответственности, в частности, так называемых прокуроров и судей, которые утверждают возможность смертной казни для комбатантов", - подчеркнул Павличенко.
- Глава псевдоминистерства юстиции террористической организации "ДНР" Юрий Сыроватко заявил, что некоторым пленным защитникам Мариуполя грозит приговор к смертной казни
- МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР" добровольцам, воевавшим в Украине. В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР в отношении казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное