Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"На всех территориях, которые даже оккупированы российскими войсками, применятся стандарты юрисдикции Украины. В свою очередь Украина является стороной, которая отменила смертную казнь, начиная с 1997 года. Это все происходит на территории Украины, поэтому говорить о применении смертной казни означает совершать военное преступление. Даже угроза смертной казни, которая выдвигается, является инструментом устрашения и также уже является военным преступлением", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что трое иностранцев, попавших в плен в Россию, защищены Женевскими конвенциями, поэтому применение в отношении них смертной казни будет нарушением этих конвенций.



"Напоминаю, что речь идет военнопленных. Эти три человека имеют статус комбатантов и военнопленных. Они защищены стандартами Женевских конвенций. Нарушение этих конвенций предусматривает привлечение к ответственности, в частности, так называемых прокуроров и судей, которые утверждают возможность смертной казни для комбатантов", - подчеркнул Павличенко.

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