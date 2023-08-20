"Даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды": Кулеба ответил критикам контрнаступления
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "сомнения" западных аналитиков по контрнаступлению ВСУ. Он посоветовал им быть "осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предвидениях"
Об этом он сказал BILD.
"Мы воспринимаем такие заявления спокойно. По словам неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Они теперь предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это показывает, что даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды", - отметил министр иностранных дел Украины.
BILD напоминает, что в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ни западные спецслужбы, ни военные не ожидали, что Украина сможет защититься. Тогда снова и снова говорили, что Киев упадет.
Кулеба заявил BILD, что "такого уровня боевых действий и огневой мощи американцы в последний раз ощущали в Нормандии". По его словам, аналитики должны быть осторожнее в своих долгосрочных прогнозах.
"Нам не нужно ничего доказывать - наш успех вознаградит оптимистов и испортит репутацию сомневающихся. Однако нам нужны более долгосрочные навыки для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Наберитесь терпения. Победа - это тяжелый труд", - подчеркнул глава МИД.
- 11 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева заявил , что украинские Силы обороны наступают на трех направлениях, отбивают атаки оккупантов и наносят им большие потери.
- На вечер субботы, 12 августа, было известно об успехах украинских защитников на Таврическом направлении.
- В свою очередь в Институте изучения войны отметили тактически значимые успехи Сил обороны в Запорожье, деградацию армии РФ и решающее значение прорыва ВСУ.
- Впоследствии, 16 августа, украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
- Позже CBS News написало , что украинские военные прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны.
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