Об этом он сказал BILD.

"Мы воспринимаем такие заявления спокойно. По словам неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Они теперь предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это показывает, что даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды", - отметил министр иностранных дел Украины.

BILD напоминает, что в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ни западные спецслужбы, ни военные не ожидали, что Украина сможет защититься. Тогда снова и снова говорили, что Киев упадет.

Кулеба заявил BILD, что "такого уровня боевых действий и огневой мощи американцы в последний раз ощущали в Нормандии". По его словам, аналитики должны быть осторожнее в своих долгосрочных прогнозах.

"Нам не нужно ничего доказывать - наш успех вознаградит оптимистов и испортит репутацию сомневающихся. Однако нам нужны более долгосрочные навыки для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Наберитесь терпения. Победа - это тяжелый труд", - подчеркнул глава МИД.