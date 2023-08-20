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"Даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды": Кулеба ответил критикам контрнаступления

20 августа, 2023 воскресенье
08:15
Война с Россией Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "сомнения" западных аналитиков по контрнаступлению ВСУ. Он посоветовал им быть "осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предвидениях"

Об этом он сказал BILD.

"Мы воспринимаем такие заявления спокойно. По словам неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Они теперь предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это показывает, что даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды", - отметил министр иностранных дел Украины.

BILD напоминает, что в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ни западные спецслужбы, ни военные не ожидали, что Украина сможет защититься. Тогда снова и снова говорили, что Киев упадет.

Кулеба заявил BILD, что "такого уровня боевых действий и огневой мощи американцы в последний раз ощущали в Нормандии". По его словам, аналитики должны быть осторожнее в своих долгосрочных прогнозах.

"Нам не нужно ничего доказывать - наш успех вознаградит оптимистов и испортит репутацию сомневающихся. Однако нам нужны более долгосрочные навыки для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Наберитесь терпения. Победа - это тяжелый труд", - подчеркнул глава МИД.  

  • 11 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева заявил , что украинские Силы обороны наступают на трех направлениях, отбивают атаки оккупантов и наносят им большие потери.
  • На вечер субботы, 12 августа, было известно об успехах украинских защитников на Таврическом направлении.
  • В свою очередь в Институте изучения войны отметили тактически значимые успехи Сил обороны в Запорожье, деградацию армии РФ и решающее значение прорыва ВСУ.
  • Впоследствии, 16 августа, украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Позже CBS News написало , что украинские военные прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны.
Мир
Украина
военные силы Украины
Дмитрий Кулеба
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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