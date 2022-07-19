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Главная война с Россией Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота, - Зеленский об обстрелах мирных городов и сел Украины

Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота, - Зеленский об обстрелах мирных городов и сел Украины

19 июля, 2022 вторник
23:07
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Ежесуточно оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Минувшей ночью они совершили ракетный удар по селу в Одесской области - 7 ракет "Калибр" морского базирования против обычной деревни. Это не дешевые и не простые ракеты - Россия очень гордилась ими. И куда же они попали? Обычное сельское поле и неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей, дом культуры, никакого военного смысла, это просто террор.

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К счастью, погибших нет – люди вовремя отреагировали на сигнал воздушной тревоги. Но шесть местных были травмированы, и среди них 5-месячный ребенок. Ей и матери оказывается вся необходимая помощь. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам? Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров русского флота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливал Никополь, дважды Николаев, несколько сел. В ответ уничтожены 65 рашистов и более 10 единиц техники, - ОК "Юг"

За прошедшие сутки российские обстрелы подверглись еще Никополь и другие населенные пункты Днепропетровщины, Харьковщина, Николаев, Краматорск – крылатая ракета ударила там прямо по центру города, Славянск, Торецк и другие города Донбасса. Много погибших, много раненых... Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумщины. На захваченной Запорожской АЭС и в Энергодаре – новые факты террора против работников и местных жителей... Как бы оккупанты ни пытались скрыться, Вооруженные Силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личности каждого российского преступника, кто виноват в терроре украинцев", - говорится в обращении.

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Владимир Зеленский
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