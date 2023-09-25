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Эксклюзив

Даже сотня ATACMS на первом этапе существенно снизит стабильность российского обеспечения, - Згурец

25 сентября, 2023 понедельник
10:15
Война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ATACMS будут нам нужны, чтобы перекрыть те участки фронта и усилия противника, которые он осуществил, защищаясь от HIMARS с дальностью 80 км

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Информация об ATACMS крайне положительна и об этом говорилось неоднократно. Количество этих ракет, которое нам нужно конечно измеряется более сотни. Также интересно, что был разговор в США президента Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании, и говорилось о необходимости Украины по меньшей мере, в 200 ракет ATACMS", - отметил военный эксперт.

Сергей Згурец объяснил, что эти средства поражения будут нам нужны, потому что перекрывают те участки фронта и усилия противника, которые он совершил, защищаясь от HIMARS с дальностью 80 км.

"По моему мнению, даже сотня ATACMS на первом этапе существенно повлияет на стабильность российского обеспечения и способность поддерживать командование вражескими войсками. Учитывая, что удары по командным пунктам врага с ATACMS будут реализованы достаточно быстро. Здесь главное - вопрос первой поставки , а далее будет только наращиваться.Сейчас у американцев ATACMS не так много, они переходят на более мощные системы и образцы вооружения, вместе с тем было произведено более 4 000 ATACMS, часть из них в кассетном снаряжении. Кассетные варианты этих ракет и средней, и максимальной дальности будут нужны для наших Вооруженных сил", - подчеркнул Згурец.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября в ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

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Украина
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