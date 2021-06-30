"Даже сегодня подтвердил возможность переговоров": в ОПУ отреагировали на заявление Путина о возможной встрече с Зеленским

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что любые публичные заявления на уровне руководителей государств - это, в том числе, и попытка получить преимущество в том или ином вопросе.

"Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины - из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки", - отметил Подоляк.

По его словам, активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.

"С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, следует обращать внимание на формулировку ... Однако даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", - подчеркнул он.

Подоляк заявил, что есть связанные с Украиной вопросы, которые Путин сам хотел бы обсудить.

"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что происходит у нас", - сказал он.

По словам Подоляка, речь идет о том, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы накануне избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.

"Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России - для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе", - добавил он.

Напомним, 30 июня Путин на вопрос о встрече с Зеленским ответил , что пока не знает, для чего встречаться, поскольку все вопросы по Украине якобы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

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