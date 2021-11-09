Даже с полной вакцинацией: Бельгия ограничила въезд украинцам - будут пускать только по "уважительным" причинам
Бельгия будет пускать украинских граждан только по "уважительным" причинам, туристические поездки недоступны даже с полной вакцинацией
Об этом свидетельствуют данные сайта МИД Украины.
"Гражданам Украины, путешествующим из Украины, разрешен въезд в Королевство Бельгия в случае, если цель поездки является "уважительной", - отмечается на сайте.
К "уважительным" причинам относят следующие условия:
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лицо является гражданином Бельгии;
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лицо имеет вид на жительство в этой стране;
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лицо, являющееся супругом или партнером гражданина (гражданки) Бельгии, или лица, для которых Бельгия является основным местом жительства;
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дети лица, являющегося гражданином Бельгии, или лица, для которого Бельгия является основным местом жительства;
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лицо, путешествующее транзитом через территорию Бельгии;
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лицо, выполняющее гуманитарную миссию;
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Дипломаты, сотрудники международных организаций и другие лица, приглашенные международными организациями;
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лицо, чье физическое присутствие необходимо для обеспечения национальной безопасности Бельгии;
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лица, обеспечивающие транспортные перевозки.
Чтобы попасть в Бельгию, нужно также заполнить специальную форму PLF.
Кроме того, обязательны COVID-сертификаты.
- Напомним, в июле 2021 года Бельгия сняла ограничения для граждан Украины на посещение страны, введенные из-за пандемии.
- Сегодня, 9 ноября, ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" для поездок. Страны, не вошедшие в "зеленый" список, подпадают под ограничения на путешествия в туристических целях. Каждая европейская страна самостоятельно решает, давать ли разрешение на въезд.
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