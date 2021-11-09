Даже с полной вакцинацией: Бельгия ограничила въезд украинцам - будут пускать только по "уважительным" причинам

Об этом свидетельствуют данные сайта МИД Украины.

"Гражданам Украины, путешествующим из Украины, разрешен въезд в Королевство Бельгия в случае, если цель поездки является "уважительной", - отмечается на сайте.

К "уважительным" причинам относят следующие условия:

лицо является гражданином Бельгии;

лицо имеет вид на жительство в этой стране;

лицо, являющееся супругом или партнером гражданина (гражданки) Бельгии, или лица, для которых Бельгия является основным местом жительства;

дети лица, являющегося гражданином Бельгии, или лица, для которого Бельгия является основным местом жительства;

лицо, путешествующее транзитом через территорию Бельгии;

лицо, выполняющее гуманитарную миссию;

Дипломаты, сотрудники международных организаций и другие лица, приглашенные международными организациями;

лицо, чье физическое присутствие необходимо для обеспечения национальной безопасности Бельгии;

лица, обеспечивающие транспортные перевозки.

Чтобы попасть в Бельгию, нужно также заполнить специальную форму PLF.

Кроме того, обязательны COVID-сертификаты.