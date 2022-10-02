Даже российским военным руководителям уже понятно, что освобождение Херсона – это вопрос времени, - военный эксперт Леонид Поляков
Военный эксперт, экс-заместитель Министра обороны Украины (в 2014 году) Леонид Поляков отметил, что украинские военные имеют средства, чтобы разбить российскую группировку на Юге Украины даже без штурма вражеских укреплений
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
"С военной точки зрения, я думаю, всем, даже российским военным руководителям, понятно, что Херсон обречен. Это только вопрос времени, когда мы сосредоточим там усилия и уничтожим уже окончательно эти переправы и всю их группировку тоже окончательно уничтожим", - сказал Леонид Поляков.
Военный эксперт уверен, что российским оккупантам не хватает сил для наступления, а у украинских военных есть необходимые ресурсы, чтобы окружить и выбить врага с правобережья Херсонщины.
"Вы может удивитесь, но я думаю, что вокруг этого плацдарма наших войск по численности меньше, чем российских, которые фактически в окружении там находятся, между нами и рекой. Но у них недостаточно сил, чтобы наступать, а у нас достаточно активностей, чтобы их понемногу, так сказать, разбивать, не обязательно штурмуя их укрепленные линии. Мы будем потихоньку их отжимать. Они, если так пойдет дальше, будут стягивать резервы. Мы снова будем отжимать.А дальше еще раз найдем какое-нибудь слабое место, откуда они оттянули свои резервы, и снова там прорвем, и снова окружим их, так, как мы это показали уже дважды под Харьковом и в сторону Луганска, и если они не изменят свою тактику, то зачем нам менять свою, такую успешную. Как сказал Наполеон, если враг совершает ошибку – не надо его останавливать", - отметил Леонид Поляков.
- Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Вооруженные Силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на Юг Украины.
- На южном фронте обстановка сложная, но полностью контролируемая Силами обороны. За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков.
- Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное