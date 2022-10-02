Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"С военной точки зрения, я думаю, всем, даже российским военным руководителям, понятно, что Херсон обречен. Это только вопрос времени, когда мы сосредоточим там усилия и уничтожим уже окончательно эти переправы и всю их группировку тоже окончательно уничтожим", - сказал Леонид Поляков.

Военный эксперт уверен, что российским оккупантам не хватает сил для наступления, а у украинских военных есть необходимые ресурсы, чтобы окружить и выбить врага с правобережья Херсонщины.

"Вы может удивитесь, но я думаю, что вокруг этого плацдарма наших войск по численности меньше, чем российских, которые фактически в окружении там находятся, между нами и рекой. Но у них недостаточно сил, чтобы наступать, а у нас достаточно активностей, чтобы их понемногу, так сказать, разбивать, не обязательно штурмуя их укрепленные линии. Мы будем потихоньку их отжимать. Они, если так пойдет дальше, будут стягивать резервы. Мы снова будем отжимать.А дальше еще раз найдем какое-нибудь слабое место, откуда они оттянули свои резервы, и снова там прорвем, и снова окружим их, так, как мы это показали уже дважды под Харьковом и в сторону Луганска, и если они не изменят свою тактику, то зачем нам менять свою, такую успешную. Как сказал Наполеон, если враг совершает ошибку – не надо его останавливать", - отметил Леонид Поляков.

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Вооруженные Силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на Юг Украины.

На южном фронте обстановка сложная, но полностью контролируемая Силами обороны. За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков.

Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.

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