English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Даже российским военным руководителям уже понятно, что освобождение Херсона – это вопрос времени, - военный эксперт Леонид Поляков
Эксклюзив

Даже российским военным руководителям уже понятно, что освобождение Херсона – это вопрос времени, - военный эксперт Леонид Поляков

2 октября, 2022 воскресенье
19:13
война с Россией

Военный эксперт, экс-заместитель Министра обороны Украины (в 2014 году) Леонид Поляков отметил, что украинские военные имеют средства, чтобы разбить российскую группировку на Юге Украины даже без штурма вражеских укреплений

Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"С военной точки зрения, я думаю, всем, даже российским военным руководителям, понятно, что Херсон обречен. Это только вопрос времени, когда мы сосредоточим там усилия и уничтожим уже окончательно эти переправы и всю их группировку тоже окончательно уничтожим", - сказал Леонид Поляков.

Военный эксперт уверен, что российским оккупантам не хватает сил для наступления, а у украинских военных есть необходимые ресурсы, чтобы окружить и выбить врага с правобережья Херсонщины.

"Вы может удивитесь, но я думаю, что вокруг этого плацдарма наших войск по численности меньше, чем российских, которые фактически в окружении там находятся, между нами и рекой. Но у них недостаточно сил, чтобы наступать, а у нас достаточно активностей, чтобы их понемногу, так сказать, разбивать, не обязательно штурмуя их укрепленные линии. Мы будем потихоньку их отжимать. Они, если так пойдет дальше, будут стягивать резервы. Мы снова будем отжимать.А дальше еще раз найдем какое-нибудь слабое место, откуда они оттянули свои резервы, и снова там прорвем, и снова окружим их, так, как мы это показали уже дважды под Харьковом и в сторону Луганска, и если они не изменят свою тактику, то зачем нам менять свою, такую успешную. Как сказал Наполеон, если враг совершает ошибку – не надо его останавливать", - отметил Леонид Поляков.

  • Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Вооруженные Силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на Юг Украины.
  • На южном фронте обстановка сложная, но полностью контролируемая Силами обороны. За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков.
  • Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
наступление ВСУ
деоккупация Украины
Читайте также:
Локація вибухів на "Північних потоках"
30 сентября, 2022 пятница
Похоже, открывается второй фронт в Балтийском регионе, - эксперт-международник Голуб
30 сентября, 2022 пятница
РФ будет выдвигать ультиматумы до 10 октября, после чего начнется период большого торга, - политолог Кулик
1 октября, 2022 суббота
Стало известно, сколько газа было в трубах "Северных потоков" на момент аварий
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.68
    Покупка 40.68
    Продажа 41.64
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
2 октября
19:44
Украинские морпехи за сутки уничтожили 10 оккупантов, их самоходные пушки и подбили БМП-2
19:24
Макрон осудил псевдореферендумы и попытки РФ аннексировать украинские области, - Зеленский
19:19
"Когда наши люди умеют обороняться – это лучший фундамент национальной безопасности": Зеленский поздравил украинцев с днем ТрО
19:11
"Пришло время Глобальной антипутинской коалиции": Порошенко представил западным союзникам свою "Формулу Победы"
19:11
Вблизи Лимана ВСУ сбили российский бомбардировщик
19:09
Эксклюзив
Украина должна получить гарантии безопасности для вступления в НАТО, как Финляндия и Швеция, - экс-глава МИД Хандогий
19:09
Верховная Рада
Рада собирается национализировать 900 российских объектов
19:01
Эксклюзив
Владимир Горбач
НАТО пока не готово воевать за Украину – это главное препятствие для членства, - политаналитик Горбач
19:00
Эксклюзив
Оружие из Западной Азии в руках армии РФ: беспилотники Mohajer и Shahed в войне в Украине
18:55
Ермак вручил орден "За заслуги" производителю "байрактаров"
18:49
На фото пункт помощи для украинских беженцев
Власти Финляндии обещают размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины
18:39
В Мариуполе на российском снаряде подорвался эскаватор, есть жертвы среди оккупантов
18:23
"Миссис Крым - 2022" спела "Червону калину". Оккупанты начали проверку
18:15
Интервью
Мобилизация – это признание поражения, это финальная стадия русского фашистского режима, – российский оппозиционер Яковенко
18:12
Обновлено
ВСУ полностью зачистили Лиман на Донетчине, - Зеленский
18:11
Под Лиманом нацгвардейцы захватили трофейный танк россиян
17:49
На Запорожье украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов и ранили около 50 оккупантов
17:46
Дания заявила, что утечка газа на обоих "Северных потоках" прекратилась
17:29
На фото потери россиян
Тероборона "Азова" показала, как уничтожила российский танк
17:11
Эксклюзив
Формировать ожидания по освобождению Крыма весной 2023 рано, - эксперт Defense Express Киричевски
17:10
На Запорожье россияне за сутки уничтожили 22 гражданских объекта
17:05
США готовы ежемесячно выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины, - Bloomberg
17:03
В Харьковской области подорвалась на мине скорая помощь, водитель погиб, - волонтер
16:46
Польша построила стену протяженностью 187 км на границе с Беларусью
16:44
Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство 16 гаубиц для Украины
16:25
падение рубль
Денежной единицей на аннексированных территориях Украины будет рубль, - росСМИ
16:16
Наталья Диденко
Дожди и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 3 октября
16:01
ЛНР
Путин внес в Госдуму законопроекты о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины, - росСМИ
15:47
Обновлено
УПЛ: расписание трансляций и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины
15:44
ВСУ показали, как сбили вражеский вертолет
15:37
Байден
Байден на CBS подтвердил, что американцы заранее знают о движениях Кремля
15:32
С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 808 человек
15:29
В Украине ликвидирован российский полковник, - офицер ВСУ Штефан
15:29
Дьявол поселился в России
15:26
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
"Долго нас мурыжили". Наместник Киево-Печерской Лавры Лебедь рассказал, как он уехал с иконами в Молдову
15:04
Эксклюзив
Первые мобилизованные россияне появились на Юге Украины, уже есть убитые, - полковник СБУ Костенко
15:00
дрон
Неизвестные пытались шпионить за тренировкой украинских военных в Германии, - Business Insider
14:52
"Динамо" победило "Минай" в чемпионате Украины
14:34
Эксклюзив
Есть впечатление, что реализуется сценарий отстранения Путина от власти, - политэксперт Клочок
14:32
Папа Франциск: Путин должен остановить спираль насилия, а Зеленскому следует "быть открытым к серьезным мирным предложениям"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV