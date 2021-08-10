"Даже размещения американских подразделений": Резников призвал усилить поддержку политики безопасности Украины из-за возможного развертывания в Крыму ядерного оружия

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом.

Они обсудили российскую агрессию, строительство газопровода "Северный поток-2",

"Нормандский формат" и консультации в ТКГ и роль США в этих вопросах и направления сотрудничества между странами.

Отдельно обсудили ситуацию оккупации Крыма и угрозы, которые являются следствием этого.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы ", - сказал он.



Вице-премьер добавил, что то же происходит с "Северным потоком-2".



"Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", - добавил Резников



Он считает, что необходимо усилить санкции против компаний, которые строят "ЧП-2", и не допустить его запуска.



"Важным является расширение безопасности пакета для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений", - заявил Резников.