"Даже размещения американских подразделений": Резников призвал усилить поддержку политики безопасности Украины из-за возможного развертывания в Крыму ядерного оружия
Украина обеспокоена планами России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом.
Они обсудили российскую агрессию, строительство газопровода "Северный поток-2",
"Нормандский формат" и консультации в ТКГ и роль США в этих вопросах и направления сотрудничества между странами.
Отдельно обсудили ситуацию оккупации Крыма и угрозы, которые являются следствием этого.
"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы ", - сказал он.
Вице-премьер добавил, что то же происходит с "Северным потоком-2".
"Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", - добавил Резников
Он считает, что необходимо усилить санкции против компаний, которые строят "ЧП-2", и не допустить его запуска.
"Важным является расширение безопасности пакета для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений", - заявил Резников.
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