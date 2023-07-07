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Даже при худшем сценарии на ЗАЭС радиологической опасности для населения не будет, - Американское ядерное общество

7 июля, 2023 пятница
12:53
Война с Россией

В Американском ядерном обществе считают, что даже самый плохой сценарий на Запорожской АЭС не будет представлять радиологическую опасность для населения

Об этом заявили в Американском ядерном агентстве, пишет Энергоатом.

Отмечается, что американские эксперты рассмотрели наихудшие случаи на ЗАЭС, в том числе бомбардировку и умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива, но ситуации, которая может привести к последствиям для здоровья населения, связанным с радиацией, они не предполагают .

"Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать скорый радиационный выброс. ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Толстые железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – говорится в сообщении.

В маловероятном случае, если нарушаются структуры безопасности, любой возможный случай выброса радиоактивного материала будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. В связи с этим, любое сравнение между ЗАЭС и "Чернобылем" или "Фукусимой" неточно и может ввести в заблуждение.

Также Американское ядерное общество подчеркнуло, что инспекторам МАГАТЭ необходимо предоставить немедленный беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной атомной электростанции.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. После чего в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что окупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. А уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейский Союз, в котором говорилось, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Со временем появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, зафиксировали на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом".

Также 7 июля стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Украина
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Мир про Украину
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