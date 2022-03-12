Даже поклонники "русского мира" закрыли рот и молча возят на фронт все, что нужно: одесская чиновница о ситуации в городе
Директор "Теплоснабжения города Одессы" Анна Позднякова отметила, что одесситы готовятся к возможному наступлению российского агрессора
"Если раньше была паника, то сейчас люди работают как единый механизм и готовятся к разным возможным сценариям", – сказала она в эфире Espreso.TV.
Позднякова отметила: "Вся страна показала, что российскому агрессору не будет "легкой прогулки", у Одесса такая же позиция, поэтому мы готовимся".
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Также чиновница добавила, что так называемая "пророссийская колонна" в Одессе значительно уменьшилась: "Даже сторонники "российского мира", являющиеся депутатами Горсовета, закрыли рот и молча возят на фронт все, что нужно. Надеюсь в скором времени любые настроения "российского мира" " исчезнут, потому что глядя на Мариуполь, Бучу, Ирпень, исчезнут. Потому что это геноцид".
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По словам чиновницы, город нуждается в медикаментах и продуктах, чтобы передавать их на оккупированный Николаев – именно из Одессы есть возможность это делать.
- Напомним, российские войска могут подойти к Одессе со стороны непризнанного Приднестровья и оцепить город. Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов
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