Об этом пишет Укринформ .

Ассамблея настоятельно призывает национальных представителей МОК и национальные и международные спортивные федерации высказать свои возражения относительно предложения МОК позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже как "нейтральным спортсменам", - говорится в тексте резолюции.

Заместитель главы фракции Слуга Народа Евгения Кравчук сообщила о 71 голосе "за" и 4 - "против" резолюции.

В соответствии с положениями документа, подготовленного Комитетом ПАСЕ по культуре, Парламентская ассамблея Совета Европы:

Считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто исключит участие других спортсменов, в том числе и украинских;

Подчеркивает, что отсутствие соответствующего строгого запрета будет побуждать российских граждан поверить, что мир готов поддерживать связи с Россией, несмотря на военную агрессию против Украины;

Подчеркивает, что соответствующим недопущением спортсменов государств-агрессоров МОК продемонстрировал бы свою приверженность ценностям Олимпийских игр, способствовал бы поиску мирных путей разрешения конфликтов и послал бы четкий сигнал российскому и белорусскому правительствам, что их действия имеют последствия и что международное сообщество солидарно с Украиной;

Призывает национальных представителей МОК, национальных и международных спортивных федераций выразить свое несогласие с предложением МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже как "нейтральных атлетов".

Отмечается, что запрет на участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх будет только способствовать целям мира и равенства и никак не повлияет на другие ценности спорта.

“Такой запрет может только укрепить и способствовать достойным целям мира и равенства, которые олицетворяют Олимпийское движение и спорт в целом. Это не ослабляет и не размывает независимость и ценности спорта”, – говорится в заявлении.

ПАСЕ в очередной раз напоминает, что российские спортсмены часто являются частью военных спортивных команд, что делает невозможным демонстрацию их "нейтральности" и не дает им права по законам РФ высказываться против войны.

Ситуация вокруг недопуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Президент МОК Томас Бах в январе заявил , что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

Несмотря на это, 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.

3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. 7 февраля к ним присоединились пять скандинавских стран. 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.

10 февраля в Великобритании состоялся саммит 35 стран, выступивших за недопуск россиян в Олимпиаду в 2024 году – их поддержал во время выступления на встрече и Владимир Зеленский. 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .

21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

25 апреля президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

Позже заместитель министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции Андрей Чесноков сообщил , что украинские спортсмены получат разрешение на индивидуальное выступление на Олимпиаде-2024, если ее будет бойкотировать сборная Украины из-за возможного допуска к играм россиян и белорусов.