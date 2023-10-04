Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке

"Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке

4 октября, 2023 среда
22:34
Война с Россией

ООН опубликовала отчет, в котором опровергаются заявления РФ, якобы по колонии в Оленовке ударили из HIMARS - по данным организации, такая ракета привела бы к более серьезным разрушениям.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки. По данным ООН, несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS.

"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы", - приводит цитату из отчета Лубинец.

Кроме того, согласно новым данным, видеозаписи и фото разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

"Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад", - объясняет ООН.

Лубинец подчеркнул, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека напоминает, что держащее в плену государство несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, устанавливающее индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.

Офис УВКПЧ отметил, что не получил информации о выполнении РФ своих обязательств по расследованию и судебному преследованию.

"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать. Однако "почерк" РФ уже знает весь ми . Поэтому у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением", - комментирует Лубинец.

  • Детальнее о теракте в Оленовке, который произошел ночью 29 июля и в ходе которого россияне совершили массовое убийство 53 украинских военных - в обзоре Эспрессо.
ООН
Оленевка
Читайте также:
Петер Сійярто
3 октября, 2023 вторник
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Олексій Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
22:39
Обновлено
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды 4 октября
21:41
"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым
21:39
"Шахтер" совершил камбек и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов
21:19
Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб
20:58
Обновлено
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
20:57
В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $45 тыс., ему сообщили о подозрении
20:37
ЧМ по футболу впервые в истории состоится сразу на трех континентах
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Более 10 разных бригад задействовано в районе Новопрокоповки. ВСУ серьезно настроены на прорыв фронта. Колонка Сергея Згурца
20:24
С апреля в безопасные регионы Украины принудительно эвакуировали 856 детей
19:58
ФИФА
ФИФА позволила россиянам соревноваться в чемпионатах мира U-17
19:40
Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла на оккупированной территории
19:00
Обзор
Победные новости 588 дня войны: оккупанты готовят побег из Токмака, а ГУР провело спецоперацию в Крыму
18:57
Война и литература: в Киеве презентовали книги военного времени и собирали деньги на ВСУ
18:53
Аналитика
Новая валютная политика Нацбанка: чего ожидать от курса гривны
18:53
Кулеба и глава МИД Швеции договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности
18:34
Эксклюзив
В проекте госбюджета НДФЛ уже распределили, хотя Рада еще не голосовала по этому налогу, - нардеп Синютка
18:24
США передадут Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, - CNN
18:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
OPINION
Если Верховный Суд разрешит банкротство "Укринкома", шансы на возвращение государству 2 млрд грн будут крайне призрачными
18:04
Сиярто потребовал от Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны
17:39
Работали на РФ, продавали оружие и детское порно: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)
17:35
Эксклюзив
Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвал 10 самых популярных моделей новых авто
17:23
Месси выбрал клуб для завершения карьеры
17:22
Обзор
бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113: технические характеристики и преимущества советских образцов
17:19
Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства
17:09
Роман Бессмертный
Мир и Европа направляются сначала к континентальной войне, а затем и к глобальной, - Бессмертный
17:00
Правительство Норвегии увеличит оборонный бюджет на 2024 год с акцентом на помощь Украине
16:39
Netflix
Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group
16:36
Сборная Украины потеряла Ярмоленко перед матчами квалификации Евро-2024
16:30
OPINION
Маск против Украины. Чего на самом деле хочет технологический гений
16:29
Эксклюзив
Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров
16:22
Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна
16:15
Эксклюзив
Слуга народа
После задержания мэра Сум власти в городе перешли в "Слуг народа", - журналистка Валевская
16:10
Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь
16:01
Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак
15:59
Фиксируем российские волны дезинформации о способности Украины дальше побеждать, - Ермак
15:52
Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом
15:43
Футболист, проведший 51 матч за сборную Украины, теперь будет играть за любителей
15:32
Пресс-релиз
У Полтавского ГОКа новый финансовый директор
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV