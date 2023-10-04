"Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки. По данным ООН, несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS.

"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы", - приводит цитату из отчета Лубинец.

Кроме того, согласно новым данным, видеозаписи и фото разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

"Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад", - объясняет ООН.

Лубинец подчеркнул, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека напоминает, что держащее в плену государство несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, устанавливающее индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.

Офис УВКПЧ отметил, что не получил информации о выполнении РФ своих обязательств по расследованию и судебному преследованию.

"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать. Однако "почерк" РФ уже знает весь ми . Поэтому у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением", - комментирует Лубинец.