"Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке
ООН опубликовала отчет, в котором опровергаются заявления РФ, якобы по колонии в Оленовке ударили из HIMARS - по данным организации, такая ракета привела бы к более серьезным разрушениям.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки. По данным ООН, несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS.
"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы", - приводит цитату из отчета Лубинец.
Кроме того, согласно новым данным, видеозаписи и фото разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.
"Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад", - объясняет ООН.
Лубинец подчеркнул, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека напоминает, что держащее в плену государство несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, устанавливающее индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.
Офис УВКПЧ отметил, что не получил информации о выполнении РФ своих обязательств по расследованию и судебному преследованию.
"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать. Однако "почерк" РФ уже знает весь ми . Поэтому у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением", - комментирует Лубинец.
- Детальнее о теракте в Оленовке, который произошел ночью 29 июля и в ходе которого россияне совершили массовое убийство 53 украинских военных - в обзоре Эспрессо.
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