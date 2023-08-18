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"Даже не ядерное оружие": военный эксперт рассказал, хватит ли у РФ ресурсов на долгую войну

18 августа, 2023 пятница
23:42
Война с Россией

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело", отметил, что Россия, пытаясь затянуть войну, делает ставку на численное преимущество в живой силе

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"По оценкам западной разведки экономический потенциал РФ, несмотря на санкционный пакет, позволяет вести активный характер боевых действий еще полтора года. Как это ни парадоксально, ВВП в России растет за последние полгода. Во-вторых, основное, на что могут рассчитывать оккупанты, - это мобилизационный резерв, даже не на наличие новейшей техники, потому что у РФ никогда ее не было в достаточном количестве, и не на тот советский металлолом, который остался на базах длительного хранения", - заметил военный эксперт.

Дмитрий Снегирев добавил, что около 45% советского металлолома, хранившегося в РФ в виде танков Т-55, Т-62, Т-64 и другой техники, уже утилизированы Вооруженными силами Украины.

"В РФ подготовлен мобилизационный резерв – 1,7 млн, а общий мобилизационный резерв составляет 10-12 млн. То есть будут использовать тактику Второй мировой войны. Если даже им дадут винтовки Мосина образца Первой мировой, то захватчики будут использовать так называемые мясные штурмы, заваливать своими телами позиции ВСУ. Эта тактика, к сожалению, была продемонстрирована оккупантами и во время Бахмутских событий, и в Соледаре и на других участках фронта. Основной аргумент России - численное преимущество в живой силе, даже не ядерное оружие", - пояснил Снегирев. .

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