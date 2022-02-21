Даже не вакцинированным: Австрия разрешит въезд иностранцам с отрицательным тестом на COVID-19
С 22 февраля Австрия разрешит въезд в страну не только владельцам сертификата о COVID-вакцинации или справке о выздоровлении, но и всем лицам с отрицательным тестом на коронавирус
Об этом сообщили в Минздраве Австрии, передает Укринформ.
"С 22 февраля условия въезда будут адаптированы к смягченным мерам: общее "правило 3G" (необходимость предъявления или отрицательного результата теста на коронавирус, или сертификата о вакцинации или справки об выздоровлении, - ред.) будет применяться как основное для въезда в Австрию", – говорится в сообщении.
Исключения будут касаться иностранцев из стран, где распространены мутации коронавируса.
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
В свою очередь, срок действия экспресс-теста на антиген – 24 часа. На детей до 12 лет правила не распространяются.
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