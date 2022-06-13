Об этом он написал в Instagram.

Кулеба выложил фото, на котором он в кабинете с перебинтованной ногой и костылями.

"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь впервые с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", - отметил министр.

Он добавил, что продолжается активная работа.

"Тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге - вперед к Победе", – подытожил Кулеба.