"Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе": Кулеба повредил ногу
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повредил ногу во время занятий спортом и ходит на костылях
Об этом он написал в Instagram.
Кулеба выложил фото, на котором он в кабинете с перебинтованной ногой и костылями.
"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь впервые с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", - отметил министр.
Он добавил, что продолжается активная работа.
"Тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге - вперед к Победе", – подытожил Кулеба.
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