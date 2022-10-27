Об этом он сказал на сессии в Ватикане, отвечая на вопрос, как лучше использовать цифровые и социальные медиа, передает BBC .

По словам понтифика, "это порок, который есть у очень многих людей... даже у священников и монахинь".

"Оттуда входит дьявол", - сказал Папа священникам и семинаристам.

По словам Франциска, соцсетями можно пользоваться, но не стоит увлекаться.

"Чистое сердце, которое Иисус принимает каждый день, не может воспринять эту порнографическую информацию", - сказал Папа Римский.

Он посоветовал "удалять это со своего телефона, чтобы у вас не было при себе соблазна".

Папа Франциск ранее призвал человечество отказаться от ядерного оружия, назвав его использование аморальным.

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