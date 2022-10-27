Даже монахини смотрят: Папа Римский раскритиковал порно и посоветовал не увлекаться соцсетями
Папа Римский Франциск признал, что даже священники и монахини просматривают порно в интернете, однако предупредил, что это "ослабляет священническое сердце"
Об этом он сказал на сессии в Ватикане, отвечая на вопрос, как лучше использовать цифровые и социальные медиа, передает BBC .
По словам понтифика, "это порок, который есть у очень многих людей... даже у священников и монахинь".
"Оттуда входит дьявол", - сказал Папа священникам и семинаристам.
По словам Франциска, соцсетями можно пользоваться, но не стоит увлекаться.
"Чистое сердце, которое Иисус принимает каждый день, не может воспринять эту порнографическую информацию", - сказал Папа Римский.
Он посоветовал "удалять это со своего телефона, чтобы у вас не было при себе соблазна".
- Папа Франциск ранее призвал человечество отказаться от ядерного оружия, назвав его использование аморальным.
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