"Даже ливень против оккупантов": Кулеба прокомментировал визит Лаврова в Крым

Об этом он написал в Twitter.



"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде", - отметил Кулеба.



Читайте также: Глава МИД РФ Лавров приехал в оккупированный Крым на молодежный форум



Ранее СМИ сообщили, что в программу визита Лаврова внесли коррективы из-за ливня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb