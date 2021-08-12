"Даже ливень против оккупантов": Кулеба прокомментировал визит Лаврова в Крым
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова в оккупированный Крым, заявив, что даже ливень - против оккупантов
Об этом он написал в Twitter.
"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде", - отметил Кулеба.
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Ранее СМИ сообщили, что в программу визита Лаврова внесли коррективы из-за ливня.
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