"Даже коты их не едят": мариуполец рассказал о консервах в "гумпайке" от "Единой России" для Мариуполя

Об этом советнику мэра Мариуполя Петру Андрющенко сообщил житель временно оккупированного города.

"Все люди говорят, что там просто настолько отвратительные консервы, что даже коты их не едят, то есть открываешь там какая-то жидкость вонючая и так далее и тому подобное, таких моментов еще очень, очень много", - прокомментировал "гумпомощь" от России мариуполец.



Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается критической.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе хаотичные захоронения и летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе. "Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду. Поэтому нам нужны устойчивые зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев", - подчеркнул он.

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