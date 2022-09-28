"Даже Хрущев звучал более адекватно": Кислица о попытке постпреда РФ в ООН сорвать выступление Зеленского

Об этом сообщил представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter .

После выступления Зеленского Небензя начал транслировать российскую пропаганду о "прозрачных "референдумах" на оккупированных территориях Украины, а также о том, что "мобилизацию в России сорвать не получится".

"Объем гнилой распространяющейся пропаганды действительно опасен для всех присутствующих в зале. Когда Небензя говорит об уважении к Совету безопасности, это так смешно, если не сказать взбалмошно. Я все больше склоняюсь к мнению, что даже Хрущев звучал более адекватно в обращении к ООН", – написал Кислица.

Президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН озвучил пять нарушений международного правопорядка Россией и единственный путь, чтобы их остановить.

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