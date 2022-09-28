"Даже Хрущев звучал более адекватно": Кислица о попытке постпреда РФ в ООН сорвать выступление Зеленского
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совбеза
Об этом сообщил представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter .
После выступления Зеленского Небензя начал транслировать российскую пропаганду о "прозрачных "референдумах" на оккупированных территориях Украины, а также о том, что "мобилизацию в России сорвать не получится".
"Объем гнилой распространяющейся пропаганды действительно опасен для всех присутствующих в зале. Когда Небензя говорит об уважении к Совету безопасности, это так смешно, если не сказать взбалмошно. Я все больше склоняюсь к мнению, что даже Хрущев звучал более адекватно в обращении к ООН", – написал Кислица.
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