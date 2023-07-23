Об этом в эфире Еспресо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург.

"Есть уйма F-16 в мире, возможно 4 тысячи бортов было произведено за эти годы. Так что конечно, что есть и много пилотов F-16. Надо не забывать, что F-16 это система, функционирующая в пределах большей системы. Это коммуникация в разрезе реального времени, принятие решений вместе с командирами, аналитиками".

Гринбург добавил, что все эти вещи должны работать вместе и простое присутствие иностранных пилотов не решит проблему.

"Они, теоретически, могут быть из разных стран и летать на разных версиях F-16, потому что их много. Они могут знать и пользоваться разной тактикой. Даже группа экспилотов F-16 все равно нуждаются в обучении и подготовке, чтобы соответственно использовать самолет в этих условиях. Еще одна проблема в том, что обучение пилотов стоит миллионы долларов, так что если из самолетов, то на что из самолетов, так что если с самолетов, то на что из самолетов, так что если с самолетов, то на что из самолетов, а также на доступ к информации. приехать просто не имеет права этого сделать", - подчеркнул пилот.

Он отметил, что из-за определенных условий – это будет противозаконным.

"Поэтому есть определенные проблемы с экспилотами, а также проблемы с законностью таких действий. Когда ты пилот F-16, ты имеешь доступ к гигантской боевой мощи. Ты имеешь возможность за минуты оказаться в другой части страны и это большая ответственность руководства Украины, передавать в руки иностранных пилотов такое оружие. не решает никаких проблем, поэтому я думаю, что Украина найдет путь перенять мировой опыт, найдутся инструкторы и эксперты, но наиболее вероятно, что это будут украинцы, которые на F-16 будут защищать свою страну", - подытожил Гринбург.

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля он сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.