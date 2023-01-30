Даже флаг Украины над Кремлем не является разрешением ситуации с РФ, - Омелян
Мы должны понимать, что украинское знамя над Кремлем не является решением ситуации. Им является только раздробление России и превращение ее в ряд небольших государств
Об этом в эфире Еспресо рассказал политик и военный Владимир Омелян.
"На замену эмоциональному пониманию реалий Путина и путинизма уже пришло политическое понимание. Даже те страны, которые не очень охотно шли на конфронтацию с РФ (чем открыты поставки оружия Украине) делают это сегодня", - сказал он.
По мнению Омеляна, Россия не может каким-то образом переломить ситуацию – ресурса у нее для этого откровенно не хватает и бюджет трещит по швам.
"Мы видим огромную проблему во внутренней экономике РФ, которая только усугубляется из-за коррупции и некомпетентности, но также есть проблемы из-за санкционной политики западных государств. Мне кажется, что этот год может и должен быть переломным. Мы должны четко для себя понимать, что даже украинский флаг над Кремлем не разрешением ситуации. Им является лишь раздробление России и превращение ее в ряд небольших государств, которые будут нормально или ненормально сосуществовать между собой", - подытожил политик.
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