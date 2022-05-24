Об этом сообщил Киевский международный институт социологии в релизе.

"Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки – только 19%), а на Юге – 83% против уступок (готовы – только 9%)", – отметил КМИС.

В общем, недопустимыми уступки территорией назвали 82% респондентов, даже если война будет продолжаться дольше и из-за этого будут угрозы независимости, свидетельствуют результаты опроса. Его провели в ответ на неодобрительно обнародованную редакционную статью в New York Times с призывом к "территориальным уступкам" со стороны Украины.

"За несколько месяцев до полномасштабного вторжения сотрудники КМИС имели ряд разговоров с представителями западных СМИ и мы можем отметить, что часто наблюдалось достаточно глубокое непонимание реалий Украины и украинцев, даже несмотря на ряд надежных результатов социологических опросов (что дальше продолжилось в форме "Киев упадет за 3 дня" и других подобных "экспертных" соображениях западными "специалистами"), - отмечал институт.

Согласно его опросу, только 10% респондентов считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

В КМИС подчеркивают, что опрос показал поддержку отказа от уступок России даже среди респондентов с оккупированных территорий.

"Среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают" против любых уступок (поддерживают уступки – всего 5%)», – отметили исследователи.

Опрос был проведен 13-18 мая среди 2 тыс. респондентов по методу телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Респонденты представляли все регионы Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине пойти на значительные уступки, чтобы Россия прекратила войну.

Президент США Джо Байден считает , что Украина сама будет решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения россией огня, но не верит, что Украине придется пойти на это

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