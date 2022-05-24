Даже если война будет продолжаться дольше: 82% украинцев назвали недопустимыми никакие уступки территории ради достижения мира
В ответ на редакционную статью в New York Times КМИС провел опрос среди украинцев и обнаружил, что 82% считают недопустимыми любые территориальные уступки России
Об этом сообщил Киевский международный институт социологии в релизе.
"Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки – только 19%), а на Юге – 83% против уступок (готовы – только 9%)", – отметил КМИС.
В общем, недопустимыми уступки территорией назвали 82% респондентов, даже если война будет продолжаться дольше и из-за этого будут угрозы независимости, свидетельствуют результаты опроса. Его провели в ответ на неодобрительно обнародованную редакционную статью в New York Times с призывом к "территориальным уступкам" со стороны Украины.
"За несколько месяцев до полномасштабного вторжения сотрудники КМИС имели ряд разговоров с представителями западных СМИ и мы можем отметить, что часто наблюдалось достаточно глубокое непонимание реалий Украины и украинцев, даже несмотря на ряд надежных результатов социологических опросов (что дальше продолжилось в форме "Киев упадет за 3 дня" и других подобных "экспертных" соображениях западными "специалистами"), - отмечал институт.
Согласно его опросу, только 10% респондентов считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.
В КМИС подчеркивают, что опрос показал поддержку отказа от уступок России даже среди респондентов с оккупированных территорий.
"Среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают" против любых уступок (поддерживают уступки – всего 5%)», – отметили исследователи.
Опрос был проведен 13-18 мая среди 2 тыс. респондентов по методу телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Респонденты представляли все регионы Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине пойти на значительные уступки, чтобы Россия прекратила войну.
- Президент США Джо Байден считает , что Украина сама будет решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения россией огня, но не верит, что Украине придется пойти на это
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