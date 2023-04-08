Рано или поздно Украина вернет "старые" оккупированные территории. Задумывались ли вы, что там нас встретят почти миллион детей и подростков, большинство из которых никогда в жизни не учились по украинским программам и уже 9 лет не читали ни одной книги на украинском?

Что делать? Завезти туда свежеотпечатанные учебники на украинском языке будет означать остановить образовательный процесс, даже если учителя немедленно наденут вышиванки. Не знаю, как на Донбассе, а у нас в Крыму и до 2014 года из 600 школ была только одна украиноязычная и 6 двуязычных. Их, естественно, уже не осталось, как и уроков языка в остальных заведениях. О взрослых речь не идет, но дети вряд ли прочитают украиноязычные учебники.

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У нас в Крыму и до 2014 года из 600 школ была только одна украиноязычная и 6 двуязычных. Их, естественно, уже не осталось, как и уроков языка в остальных заведениях. О взрослых речь не идет, но дети вряд ли прочитают украиноязычные учебники

Литературу на русском после 2014 тоже, вероятно, следует изъять из обращения (а некоторые книги — выпущены еще и до того). Но есть, чем ее заменить в образовательном процессе? Существует ли программа постепенного перехода русскоязычных школ на украинский? План переподготовки учителей? Украинские учебники на русском языке еще печатаются хотя бы на первые годы?

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Или будет, как обычно – и мы подумаем об этом завтра?

UPD. Чтобы не отвечать каждому из 10 оптимистов, которые постоянно ссылаются на опыт украинских детей в Европе. Там небольшое количество наших попадает в полное языковое погружение среди учителей и одноклассников, там есть учебники и методики — то, чего у нас тупо нет. А еще наши дети прямо заинтересованы изучать чужой язык, а на старых оккупированных территориях возможно сознательное сопротивление украинизации — не забывайте об этом.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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