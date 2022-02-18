"Даже если сейчас ничего не произойдет, мы будем иметь большее количество обученных людей": нардеп Зинкевич призвала упрощать процесс вступления в ряды терробороны

Об этом она сказала в эфире программы "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.



"То, что мы принимали на этой неделе, что мы собирались, что нет, как-то смысла много в этом не было. Мы мало что сделали для повышения нашей обороноспособности. Нужно максимально помогать нашей армии, взяться, чтобы было обеспечено все необходимо максимально. Подключиться к реализации проекта терробороны", - отметила Зинкевич.



Она заявила, что в терробороне медикови особо не обеспечены, в том числе, лекарственными средствами.



"Банально, процедура, чтобы попасть в тероборону настолько усложнена, что это не поддается никакой логике. Сейчас мы должны максимально все упрощать, дать возможность людям, желающим приобщиться к активной борьбе, к обучению. Даже если сейчас ничего не произойдет, мы будем иметь большее количество обученных людей. Я не чувствую, что настолько готовы, насколько могли бы", - сказала нардеп.



Она добавила, что Украину спасает наша армия, силы и средства обороны.



"Они всегда готовы, на них можно опираться и чисто поэтому я имею абсолютное душевное спокойствие относительно того, что мы справимся, даже если будет трудно. Надо каждому из нас пересмотреть свои приоритеты и все же делать больше для нашей обороноспособности", - подытожила Зинкевич. .





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