"Даже если сейчас ничего не произойдет, мы будем иметь большее количество обученных людей": нардеп Зинкевич призвала упрощать процесс вступления в ряды терробороны
Народный депутат Яна Зинкевич считает, что Украина должна делать больше для своей обороноспособности
Об этом она сказала в эфире программы "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.
"То, что мы принимали на этой неделе, что мы собирались, что нет, как-то смысла много в этом не было. Мы мало что сделали для повышения нашей обороноспособности. Нужно максимально помогать нашей армии, взяться, чтобы было обеспечено все необходимо максимально. Подключиться к реализации проекта терробороны", - отметила Зинкевич.
Она заявила, что в терробороне медикови особо не обеспечены, в том числе, лекарственными средствами.
"Банально, процедура, чтобы попасть в тероборону настолько усложнена, что это не поддается никакой логике. Сейчас мы должны максимально все упрощать, дать возможность людям, желающим приобщиться к активной борьбе, к обучению. Даже если сейчас ничего не произойдет, мы будем иметь большее количество обученных людей. Я не чувствую, что настолько готовы, насколько могли бы", - сказала нардеп.
Она добавила, что Украину спасает наша армия, силы и средства обороны.
"Они всегда готовы, на них можно опираться и чисто поэтому я имею абсолютное душевное спокойствие относительно того, что мы справимся, даже если будет трудно. Надо каждому из нас пересмотреть свои приоритеты и все же делать больше для нашей обороноспособности", - подытожила Зинкевич. .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное