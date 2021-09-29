"Даже если придется создать РФ серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина с партнерами готовит условия для принуждения агрессора к миру

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина .

По его словам, Украина стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Министр добавил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершении войны.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые заставят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы ", - считает он.