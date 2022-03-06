"Даже если перспективы плохи": израильский премьер заявил, что будет выступать посредником между Россией и Украиной

Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, – информирует Еспресо.TV .



Украина обратилась в Израиль с просьбой выступить посредником, ссылаясь на хорошие отношения правительства как с Киевом, так и с Москвой. В офисе Беннета сообщили, что в выходные он трижды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Мы и дальше будем помогать там, где это будет нужно, даже если шансы невелики", – сказал Беннет по возвращении из переговоров с Путиным.



Беннет не сообщил подробностей о своей трехчасовой встрече российским президентом, сказав лишь, что у нее было "согласие и поддержка всех сторон". Reuters рассматривает это как намек на Соединенные Штаты.

Напомним, премьер Израиля сегодня говорил с Путиным о войне в Украине.