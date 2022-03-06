"Даже если перспективы плохи": израильский премьер заявил, что будет выступать посредником между Россией и Украиной
Израиль и дальше будет пытаться быть посредником между Россией и Украиной даже в том случае, если успех кажется маловероятным
Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, – информирует Еспресо.TV .
Украина обратилась в Израиль с просьбой выступить посредником, ссылаясь на хорошие отношения правительства как с Киевом, так и с Москвой. В офисе Беннета сообщили, что в выходные он трижды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы и дальше будем помогать там, где это будет нужно, даже если шансы невелики", – сказал Беннет по возвращении из переговоров с Путиным.
Беннет не сообщил подробностей о своей трехчасовой встрече российским президентом, сказав лишь, что у нее было "согласие и поддержка всех сторон". Reuters рассматривает это как намек на Соединенные Штаты.
- Напомним, премьер Израиля сегодня говорил с Путиным о войне в Украине.
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