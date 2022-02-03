"Даже если мы покинем Россию, будем писать о ней еще больше": гендиректор DW отреагировал на решение РФ запретить вещание холдинга

Об этом сообщает DW.

"Даже если нам придется покинуть страну, мы будем сообщать о событиях в стране еще больше. Мы не будем просто игнорировать происходящее в России, мы будем отчитываться. И будем делать это все больше и больше", - сказал Лимбург.

Он отметил, что этот запрет – еще один признак того, что российское правительство не заинтересовано в свободе прессы и свободе мнений. Также, по словам директора, это будет большим ударом для репортеров DW в РФ, вынужденных прекратить свою работу.

Лимбург отметил, что не считает этот запрет как шаг "глаз за глаз", имея в виду запрет в Германии вещания российских каналов Russia Today. Он объясняет это тем, что российским журналистам все еще разрешено продолжать работу в Германии. Однако, по словам Лимбурга, в этом случае российская сторона приняла слишком жесткое решение.

"Мы ожидали каких-то мер со стороны российской стороны, но я думаю, что это чрезмерная реакция российского правительства. Мы сделаем законные шаги и попытаемся проверить, законны ли эти меры даже по российским стандартам", - сказал он.

В то же время глава московской редакции DW сообщил, что бюро приказали закрыть до утра 4 февраля, а сотрудники DW должны вернуть свои аккредитационные карты для прессы.

Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейках о коронавирусе.

3 февраля 2022 года Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ.

Немецкое правительство назвало запрет на вещание DW в России как "политическую реакцию", несравнимой с мерами Берлина по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.



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