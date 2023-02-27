Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Это не только о летальном оружии, даже если сейчас Китай начнет направлять нелетальные средства для ведения войны для агрессора. Помогать агрессору, как это делает Иран и Беларусь - это также участвовать в агрессии. Надеюсь, КНР на эту сторону не станет. Даже если они пришлют одежду для российских мобилизованных - это очень серьезное влияние на ситуацию и затянет войну дальше", - отметил Чалый.

По его мнению, Китаю нужно выйти из логики соперничества с США и подумать, как другими же способами достичь тех же целей.

"Мы знаем, что территориальная угроза рассматривалась Россией со стороны Китая. Сейчас Россия обнажила все эти тылы и Китай оказывает огромную услугу России, что дает возможность сконцентрировать все силы для ударов по Украине. Если Китай пойдет на серьезное усиление РФ – как минимум война затянется намного лет. Это неприемлемый сценарий", - подытожил дипломат.