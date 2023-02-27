Даже если Китай просто пришлет одежду для мобилизованных РФ, это затянет войну, - Чалый
Если Китай пойдет на серьезное усиление РФ – как минимум война затянется намного лет. Это неприемлемый сценарий
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.
"Это не только о летальном оружии, даже если сейчас Китай начнет направлять нелетальные средства для ведения войны для агрессора. Помогать агрессору, как это делает Иран и Беларусь - это также участвовать в агрессии. Надеюсь, КНР на эту сторону не станет. Даже если они пришлют одежду для российских мобилизованных - это очень серьезное влияние на ситуацию и затянет войну дальше", - отметил Чалый.
По его мнению, Китаю нужно выйти из логики соперничества с США и подумать, как другими же способами достичь тех же целей.
"Мы знаем, что территориальная угроза рассматривалась Россией со стороны Китая. Сейчас Россия обнажила все эти тылы и Китай оказывает огромную услугу России, что дает возможность сконцентрировать все силы для ударов по Украине. Если Китай пойдет на серьезное усиление РФ – как минимум война затянется намного лет. Это неприемлемый сценарий", - подытожил дипломат.
- Напомним, 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван I , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- 22 февраля спикер МИД Китая возразил , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
- Администрация Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, свидетельствующих о том, что Китай взвешивает, следует ли поставлять оружие России для поддержки войны против Украины.
- 24 февраля президент США Джо Байден заявил , что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти КНР рассматривают возможность передачи России летального оружия , однако окончательное решение еще не было принято.
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