Даже если Иран отдаст все свои Shahed, РФ не сможет в ближайшее время получить более 1 тыс. дронов, – командир подразделения беспилотников ВСУ
Командир подразделения беспилотников разведки ВСУ Юрий Касьянов отметил, что до конца года Россия сможет получить пару сотен иранских дронов и около 1000 аппаратов в течение следующего года
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
В прошлом году на вооружении армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции было не более 500 таких аппаратов. Каждый такой дрон изготавливается по меньшей мере две недели, поэтому я не думаю, что они смогут получить около 1000 аппаратов в ближайшее время, даже если Иран отдаст все свои дроны., которые у него есть на вооружении", – сказал Юрий Касьянов.
Командир подразделения беспилотников разведки ВСУ отметил, что до конца года Россия сможет получить у Ирана еще пару сотен Shahed, однако никак не 1000.
"Скорее всего, до конца года РФ сможет получить пару сотен таких дронов и где-то 1000 аппаратов в течение следующего года. Здесь самое главное, чтобы за это время мы смогли организовать эффективную противовоздушную оборону и смогли организовать эффективные атаки нашими дронами по объектам РФ, В первую очередь военных, затем энергетических, политических и др. Война идет не только на Донбассе. Она должна идти и в Москве, и на Дальнем Востоке", - добавил он.
- В британской разведке отметили, что РФ с помощью массового использования иранских беспилотников Shahed-136 пытается пробить украинскую противовоздушную оборону.
- Украинские защитники сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует в войне против нашего государства.
- Иран отрицает передачу России своих ударных беспилотников для использования в войне против Украины.
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