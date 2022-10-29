Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

В прошлом году на вооружении армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции было не более 500 таких аппаратов. Каждый такой дрон изготавливается по меньшей мере две недели, поэтому я не думаю, что они смогут получить около 1000 аппаратов в ближайшее время, даже если Иран отдаст все свои дроны., которые у него есть на вооружении", – сказал Юрий Касьянов.

Командир подразделения беспилотников разведки ВСУ отметил, что до конца года Россия сможет получить у Ирана еще пару сотен Shahed, однако никак не 1000.

"Скорее всего, до конца года РФ сможет получить пару сотен таких дронов и где-то 1000 аппаратов в течение следующего года. Здесь самое главное, чтобы за это время мы смогли организовать эффективную противовоздушную оборону и смогли организовать эффективные атаки нашими дронами по объектам РФ, В первую очередь военных, затем энергетических, политических и др. Война идет не только на Донбассе. Она должна идти и в Москве, и на Дальнем Востоке", - добавил он.