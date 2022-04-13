Даже Durex и Contex покидают Россию. Британский гигант Reckitt объявил о выходе с рынка РФ

Об этом компания Reckitt Benckiser сообщила на своей официальной странице.

Британская компания Reckitt Benckiser Group Plc начала процесс передачи российского бизнеса. Это следующий шаг после прекращения инвестиций в Россию, включая рекламу и спонсорские контракты, после начала российской спецоперации в Украине.

Reckitt Benckiser производит чистящие средства Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils, презервативы Durex и Contex, уходные средства Clearasil, средства депиляции Veet, тесты на беременность Evitest.

В сообщении компании говорится, что запущенный процесс направлен "на передачу права собственности на российский бизнес". Отмечается, что они могут быть переданы третьей стороне или "нашим местным работникам". Штат компании в России насчитывает 1,3 тыс. человек.

10 марта компания Reckitt Benckiser приостановила все инвестиции и рекламу в России. По данным статистики, компания занимает пятое место среди крупнейших иностранных компаний-рекламодателей в России.

Напомним, сегодня, 13 апреля, о прекращении деятельности в России также заявил один из ведущих мировых производителей кофе Lavazza.

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