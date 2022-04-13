Даже Durex и Contex покидают Россию. Британский гигант Reckitt объявил о выходе с рынка РФ
Производитель медицинских препаратов, моющих и гигиенических средств решил избавиться от активов в России
Об этом компания Reckitt Benckiser сообщила на своей официальной странице.
Британская компания Reckitt Benckiser Group Plc начала процесс передачи российского бизнеса. Это следующий шаг после прекращения инвестиций в Россию, включая рекламу и спонсорские контракты, после начала российской спецоперации в Украине.
Reckitt Benckiser производит чистящие средства Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils, презервативы Durex и Contex, уходные средства Clearasil, средства депиляции Veet, тесты на беременность Evitest.
В сообщении компании говорится, что запущенный процесс направлен "на передачу права собственности на российский бизнес". Отмечается, что они могут быть переданы третьей стороне или "нашим местным работникам". Штат компании в России насчитывает 1,3 тыс. человек.
10 марта компания Reckitt Benckiser приостановила все инвестиции и рекламу в России. По данным статистики, компания занимает пятое место среди крупнейших иностранных компаний-рекламодателей в России.
- Напомним, сегодня, 13 апреля, о прекращении деятельности в России также заявил один из ведущих мировых производителей кофе Lavazza.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное