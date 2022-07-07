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Главная Мир Даже без Джонсона Великобритания сохранит курс в поддержку Украины, - политолог Кулик
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Даже без Джонсона Великобритания сохранит курс в поддержку Украины, - политолог Кулик

7 июля, 2022 четверг
11:48
Мир Борис Джонсон

Директор Центра исследований проблем общественного общества Виталий Кулик считает, что другой премьер Великобритании будет реализовывать план поддержки Украины, но не будет таким ярким, как Джонсон

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Отставка Джонсона – это не изменение политического курса Британии по отношению к Украине. Джонсон создавал определенный личный оттенок – создавал контакты, был мобильным, был гостем в Киеве, был провайдером и локомотивом нашего сотрудничества. Другой премьер Великобритании будет реализовывать его курс, но не будет таким ярким, как Джонсон. Есть консенсус политических сил Британии. Там понимают, что есть угроза", - заметил Кулик.

Также политолог добавил, что в Британии понимают, что Украина нуждается в поддержке.

"Необходимо реализовывать проект интеграционного объединения Британии, Украины, Прибалтики и Турции – и это не проект Джонсона, это проект политической группы. Руководитель Генерального штаба британской армии четко указал приоритеты вооруженных сил Британии, связанные с оказанием поддержки Украине, модернизацией оружия сил Британии и ЕС. Британия сохранит курс в поддержку Украины даже без Джонсона", - подчеркнул Кулик.

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ЕС
Борис Джонсон
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