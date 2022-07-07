Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Отставка Джонсона – это не изменение политического курса Британии по отношению к Украине. Джонсон создавал определенный личный оттенок – создавал контакты, был мобильным, был гостем в Киеве, был провайдером и локомотивом нашего сотрудничества. Другой премьер Великобритании будет реализовывать его курс, но не будет таким ярким, как Джонсон. Есть консенсус политических сил Британии. Там понимают, что есть угроза", - заметил Кулик.

Также политолог добавил, что в Британии понимают, что Украина нуждается в поддержке.

"Необходимо реализовывать проект интеграционного объединения Британии, Украины, Прибалтики и Турции – и это не проект Джонсона, это проект политической группы. Руководитель Генерального штаба британской армии четко указал приоритеты вооруженных сил Британии, связанные с оказанием поддержки Украине, модернизацией оружия сил Британии и ЕС. Британия сохранит курс в поддержку Украины даже без Джонсона", - подчеркнул Кулик.

Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще 5 чиновников подали в отставку и в общем письме призвали премьер-министра Бориса Джонсона уйти с должности.

Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb