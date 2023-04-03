Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"F-16 гораздо лучше современных российских самолетов. Однако россияне разрабатывают сравнительные таблицы о возможном бое между МиГ-29 и F-16, чтобы показать, что это самолеты примерно одинакового класса. Ничего подобного. Есть большая разница между всеми самолетами РФ и F-16, которая заключается в том, что F-16 менее заметен для РЛС и бортовых радаров врага, потому что у него эффективная отражающая поверхность всего 1 кв. м, а МиГ-29 имеет 29 кв. м. Также у него есть бортовой радар, который видит километров на сто дальше воздушную цель, чем враг. И ракеты, которые использует F-16, более дальнобойные, летят дальше на 50-70 км, чем ракеты того же МиГ-29", – прокомментировал военный аналитик.

Алексей Гетьман отметил, что возможное воздушное сражение между МиГ-29 и F-16 просто не началось бы из-за того, что F-16 увидит вражеский самолет раньше и уничтожит его.

"Даже 20-30, не говоря о 100, самолетов F-16 дали бы нам полное преимущество в воздухе. А если бы у нас было 500 или 1000 МиГ-29, то все равно мы достигли бы в лучшем случае приблизительного паритета с самолетами врага, но не преимущество. Во-первых, F-16 – многофункциональный самолет, может быть и как истребитель, и как штурмовик, и как легкий бомбардировщик, также этот самолет можем рассматривать и как часть противовоздушной обороны. Наши аэродромы готовы для F-16, наземный персонал тоже в целом готов, пилоты не видят сложностей в обучении, то есть нет никаких технических препятствий для использования этих самолетов, скорее есть какая-то политическая преграда", - сказал Гетьман.