Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если россияне будут увеличивать свою армию, то вряд ли нам нужно действовать симметрично. Валерий Залужный об этом говорил в своем интервью. Он сказал, что ему пока люди не нужны. Ему нужна техника и оружие. Он говорит правильные вещи. Поскольку мы живем в XXI веке и в современной войне количество войск не играет ключевой роли", - пояснил Самусь.

Эксперт подчеркнул, что полная мобилизация в РФ не изменит стратегическую инициативу Украины в войне.

"Я убежден, что увеличение численности войск для России ничего уже изменит. Поскольку стратегическая инициатива находится в руках Украины. И если мы будем дальше получать высокоточное и современное оружие, то сколько бы россияне не мобилизовали людей, для них ситуация не изменится. Мы и дальше будем постепенно уничтожать их склады, штабы и места дислокации личного состава", – добавил он.

21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти России рассматривают вопрос об объявлении в стране общей мобилизации.

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