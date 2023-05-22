Дают Лукашенко $1,5 млрд в год: соратник Тихановской призвал ЕС сохранить санкции против белорусских удобрений
ЕС должен сохранить санкции против белорусской компании по производству удобрений, поскольку она может принести до $1,5 млрд. прибыли для режима Александра Лукашенко
Об этом заявил белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко, ныне живущий в Польше, передает Sky News .
Белорусский производит поташ – химическое вещество, используемое в удобрениях для сельскохозяйственных культур.
Беларусь, помогающая России в ее планах оккупировать Украину, является третьим по величине производителем калия после Канады и России.
"Это возможность для Лукашенко ежегодно получать не менее полутора миллиардов долларов дохода, которые он будет тратить на войну", — сказал Латушко во время встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник для неофициальных переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на санкциях против Белорусской калии и компании, экспортирующей продукцию компании.
- Ранее в Турции говорили о необходимости снять ограничения на экспорт российских удобрений.
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