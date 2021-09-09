Даю по рукам, - министр спорта Гутцайт рассказал, как борется с коррупцией

Об этом сообщает "Общественное".



По словам Гутцайта, он контролирует ситуацию с коррупцией в Министерстве спорта.



"Мы контролируем ситуацию. У нас идут финансовые документы. У нас есть аудитор, нас контролируют правоохранительные органы. Видеть и доказать - это две разные вещи. Если я чувствую что-то, а я вижу что и как происходит, то я видам спорта даю по рукам. Это наше внутреннее. мы же не правоохранительные органы. Я чувствую, поэтому мы работаем над тем, чтобы этого вообще не было у нас в спорте. Мы это контролируем", - рассказал министр спорта Вадим Гутцайт.



49-летний Гутцайт возглавляет Министертва молодежи и спорта с 4 марта 2020 года.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу министру спорта Вадиму Гутцайту провести в Украине Олимпиаду.