Даю по рукам, - министр спорта Гутцайт рассказал, как борется с коррупцией
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что активно борется с коррупцией
Об этом сообщает "Общественное".
По словам Гутцайта, он контролирует ситуацию с коррупцией в Министерстве спорта.
"Мы контролируем ситуацию. У нас идут финансовые документы. У нас есть аудитор, нас контролируют правоохранительные органы. Видеть и доказать - это две разные вещи. Если я чувствую что-то, а я вижу что и как происходит, то я видам спорта даю по рукам. Это наше внутреннее. мы же не правоохранительные органы. Я чувствую, поэтому мы работаем над тем, чтобы этого вообще не было у нас в спорте. Мы это контролируем", - рассказал министр спорта Вадим Гутцайт.
49-летний Гутцайт возглавляет Министертва молодежи и спорта с 4 марта 2020 года.
- В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу министру спорта Вадиму Гутцайту провести в Украине Олимпиаду.
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