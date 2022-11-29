"Дайте танки Украине". Глава МИД Литвы обратился к коллегам по НАТО
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки
Об этом он написал в Твиттере .
"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО просто: сохраняйте спокойствие и оставьте танки", - написал Ландсбергис.
- Напомним, 16 ноября президент США Джо Байденпопросил Конгресс выделить более $37 млрд экстренной помощи Украине
- Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
- 22 ноября Егор Чернев заверил , что страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине.
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Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО заявил, что украинские военные имеют шанс получить танки западного производства от США, Германии и Испании.
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