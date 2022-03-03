"Дайте сделать селфи": не взяв Запорожскую АЭС, оккупанты просят фото для отчета
Российские агрессоры рассмешили жителей Энергодара странной просьбой
Российские войска, вплотную подошедшие к Энергодару с целью взятия под контроль крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС, удивили руководство города странной просьбой. Выйдя на переговоры с властями Энергодара, они попросили "немного войти в город", чтобы сфотографироваться на фоне ЗАЭС для отчета своему руководству. Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
"На сегодняшний день ситуация такова, что российские захватчики решили провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город Энергодар. Даже они говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству", – рассказал он.
По словам Котина, это им необходимо для пропаганды, что они контролируют город и Запорожскую АЭС.
- Напомним, в Запорожье жители Энергодара стали стеной в защиту города и заблокировали вход оккупантам.
- 1 марта возле Энергодара продолжался бой, захватчики хотели прорваться к Запорожской АЭС.
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