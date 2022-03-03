Российские войска, вплотную подошедшие к Энергодару с целью взятия под контроль крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС, удивили руководство города странной просьбой. Выйдя на переговоры с властями Энергодара, они попросили "немного войти в город", чтобы сфотографироваться на фоне ЗАЭС для отчета своему руководству. Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.



"На сегодняшний день ситуация такова, что российские захватчики решили провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город Энергодар. Даже они говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству", – рассказал он.

По словам Котина, это им необходимо для пропаганды, что они контролируют город и Запорожскую АЭС.