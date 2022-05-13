Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 .

Президент подчеркнул, что решение вопроса зависит от России.

"Все, что от нас зависит, мы делаем, даже больше, чем это возможно. Будем бороться за каждого человека", - отметил Зеленский.

По его словам, все гражданские с завода вывезены.

"А сейчас вопрос о раненых, о живых. И честно скажу, что мы не будем оставлять там и убитых, потому что их родители, жены, мужья - все их ждут. Это для нас история, а для родных они всегда в их сердце" , – сказал президент.

Зеленский отметил, что информация о раненых передана России и в процесс привлекали третьи государства - Израиль, Швейцарию и Турцию.

Он добавил, что перед интервью разговаривал с президентом Финляндии и тот "будет звонить президенту России по этому поводу".

"Я говорю со всеми лидерами на всех площадках, чтобы помочь нашим военным. Не хотите отпустить, мы готовы их поменять. Не хотите отпустить раненых - мы готовы их поменять. Дайте нам вывезти убитых, дайте нам вывезти раненых, не убивайте живых, потому что это война и есть правила войны, если мы не можем разблокировать их военным путем, то здесь требуется диалог", - подчеркнул Зеленский.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что продолжаются очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из Азовстали в обмен на пленных россиян.