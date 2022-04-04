Дайте нам оружие! Или вы хотите, чтобы всех украинцев уничтожили россияне? - Ильенко к европейским лидерам

Экс-нардеп сделал это в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Вот что еще должно произойти, сколько еще нужно, чтобы были убиты и изнасилованы украинские люди, чтобы всем было понятно, что необходимо делать? Сегодня уже не время заявлений. Прежде всего, я апеллирую к международному сообществу. Сейчас мы проходим такую точку, когда нужно определяться: мы вообще люди, или мы изверги? И здесь уже нет этих оправданий, что не все так однозначно, что мы должны предоставить еще какие-то дополнительные аргументы. Какие нужны еще аргументы, чтобы понять, что Россия - это империя зла?" , – отметил Ильенко.



По мнению политика, устройство России – это нацизм XXI века, а российские военные, пришедшие на украинскую землю и совершающие геноцид против украинцев – военные преступники.



"Все возможное оружие, которое сегодня только есть, должно быть предоставлено Украине. Вы не хотите воевать, вы боитесь? Украинцы готовы воевать и воюют. Дайте нам оружие! Хватит уже рассказывать, что вы боитесь эскалации конфликта. Вы хотите чего, чтобы всех украинцев уничтожили полностью до одного?И вы дальше потом о чем-то договаривались с Путиным?Вы должны передать сегодня все, что у вас есть, для Украины.Вы должны передать все танки, все боевые машины, ракеты - все, что угодно. Не просто свое право на жизнь, а вообще существование справедливости в мире.Потому что, как может существовать мир, где ядерное государство может совершать геноцид, может совершать массовые военные преступления?И на это закрываются глаза. На этом миропорядок не построишь, это завершится просто коллапсом, ядерной войной, уничтожением всего человечества. Если вы сегодня не будете всем возможным помогать Украине", - обратился Андрей Ильенко к международному сообществу.

Напомним, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал создание специальной комиссии по расследованию преступлений российской армии в Киевской области, в частности в Буче.

Президент Украины приехал в Бучу на Киевщине, где зафиксированы показания массовых убийств мирных жителей россиянами, и пообщался с местными жителями.