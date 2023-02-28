Известный российский "либеральный журналист" Венедиктов, даже в списке иноагентов, приглашает к себе на собственный ютуб-канал "военного обозревателя "Новой газеты" по фамилии Ширяев. Той самой "Новой газеты", которую возглавляет нобелевский лауреат Муратов.

Вокзал в Краматорске обстреляла сама Украина, Польша формирует подразделения собственной из этнических украинцев, и польская армия уже воюет на Донбассе.

Читайте также: Поддержка Украины приобретает качественно другие черты

Военный обозреватель сначала рассказывает "собственную версию", которую вокзал в Краматорске обстреляла сама Украина, выдвигая "гениальный аргумент" об отсутствии у России "Точки-У". Затем он рассказывал, что Польша формирует подразделения собственного из этнических украинцев, и что польская армия уже воюет на Донбассе. Затем перешел к рассказам, что "американские аналитики" рассматривают варианты не освобождения всей украинской территории и что мероприятие ВСУ в Крым — это "ядерная война". И это всего лишь первые несколько минут, которых хватило послушать терпение у меня.

Дайте Муратову вторую премию. А Венедиктову — еще один "Орден почетного легиона".

У меня только один вопрос? Сколько еще свет будет носиться с этим рашистским дерьмом?

Источник

Об авторе. Петр Олещук, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.