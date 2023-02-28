Дайте Муратову еще одного Нобеля
Российские "либеральные" журналисты распространяют нарративы кремлевской пропаганды
Известный российский "либеральный журналист" Венедиктов, даже в списке иноагентов, приглашает к себе на собственный ютуб-канал "военного обозревателя "Новой газеты" по фамилии Ширяев. Той самой "Новой газеты", которую возглавляет нобелевский лауреат Муратов.
Вокзал в Краматорске обстреляла сама Украина, Польша формирует подразделения собственной из этнических украинцев, и польская армия уже воюет на Донбассе.
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Военный обозреватель сначала рассказывает "собственную версию", которую вокзал в Краматорске обстреляла сама Украина, выдвигая "гениальный аргумент" об отсутствии у России "Точки-У". Затем он рассказывал, что Польша формирует подразделения собственного из этнических украинцев, и что польская армия уже воюет на Донбассе. Затем перешел к рассказам, что "американские аналитики" рассматривают варианты не освобождения всей украинской территории и что мероприятие ВСУ в Крым — это "ядерная война". И это всего лишь первые несколько минут, которых хватило послушать терпение у меня.
Дайте Муратову вторую премию. А Венедиктову — еще один "Орден почетного легиона".
У меня только один вопрос? Сколько еще свет будет носиться с этим рашистским дерьмом?
Об авторе. Петр Олещук, политолог
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