"Дайте им знать, что Украина – не место для ядерного пепла": Зеленский просит энергодарцев выгонять оккупантов
Зеленский отмечает, что жители Энергодара понимают угрозу для станции лучше всех других, поэтому просит выгонять захватчиков самостоятельно
Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении.
"Многое зависит от простых людей Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше всех других. Вы там живете. Рядом с ней. И вы видите оккупантов напрямую. Гоните их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла", – подчеркнул он.
- Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили, погибших и пострадавших нет.
- Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.
- Президент Украины требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.
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