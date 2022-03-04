"Дайте им знать, что Украина – не место для ядерного пепла": Зеленский просит энергодарцев выгонять оккупантов

Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении.



"Многое зависит от простых людей Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше всех других. Вы там живете. Рядом с ней. И вы видите оккупантов напрямую. Гоните их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла", – подчеркнул он.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили , погибших и пострадавших нет.

погибших и пострадавших нет. Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.

Президент Украины требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.