Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что новое законодательство включает положения, помогающие штатам контролировать оружие в руках тех, кто считается опасным для себя или других. И запрещает продажу оружия тем, кто был осужден за домашнее насилие. Он не запрещает продажу штурмовых винтовок или магазинов большой емкости.

"Это монументальный день, – сказал Байден в Белом доме, стоя рядом с женой Джилл. – Дай Бог, это спасет много жизней".

Верховный суд США в четверг, 23 июня, впервые заявил, что Конституция США защищает право человека носить пистолет в общественных местах для самообороны. Издание отмечает, что право на оружие уже давно вызывает разногласия в стране, поскольку было несколько неудачных попыток ввести новый контроль над продажей оружия. Вечером того же дня сенат США принял законопроект.

15 мая в США мужчина устроил стрельбу в церкви. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения.

2 июня мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском центре, штат Оклахома, прежде чем застрелить себя.

Во время перестрелки в Филадельфии погиб 4 июня профессиональный американский боксер Грег Джексон.

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