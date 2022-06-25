"Дай бог, это спасет много жизней": Байден подписал закон об усиленном контроле за оружием в США
Президент США Джо Байден в субботу подписал законопроект по контролю над оборотом оружия. Это стало крупнейшей федеральной реформой оружия в стране за три десятилетия
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что новое законодательство включает положения, помогающие штатам контролировать оружие в руках тех, кто считается опасным для себя или других. И запрещает продажу оружия тем, кто был осужден за домашнее насилие. Он не запрещает продажу штурмовых винтовок или магазинов большой емкости.
"Это монументальный день, – сказал Байден в Белом доме, стоя рядом с женой Джилл. – Дай Бог, это спасет много жизней".
Верховный суд США в четверг, 23 июня, впервые заявил, что Конституция США защищает право человека носить пистолет в общественных местах для самообороны. Издание отмечает, что право на оружие уже давно вызывает разногласия в стране, поскольку было несколько неудачных попыток ввести новый контроль над продажей оружия. Вечером того же дня сенат США принял законопроект.
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