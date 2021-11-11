Дай Бог, чтобы оставили голы на Боснию, - тренер сборной Петраков прокомментировал неожиданную ничью против Болгарии
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что доволен игрой национальной команды в матче против Болгарии
Петраков дал после матча комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".
Тренер считает, что сборная Украины провела хороший матч против Болгарии (1:1), а для положительного результата не хватило технического мастерства игроков.
"Мне очень понравилась игра сборной Украины. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол. Тем он и великолепен. Было много моментов, но их не использовали. Претензий нет. 36 ударов? Такого в сборной у меня не было. Я никогда не скажу, что нам не везет. Это чисто техническое мастерство футболистов. Конечно, хочется, чтобы был положительный результат в Боснии. Сделаем все для победы. Дай Бог, чтобы голы оставили на Боснию", - сказал Александр Петраков.
16 ноября команда Петракова сыграет в Зенице против Боснии и Герцеговины в квалификации чемпионата мира.
Украина перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
- 11 ноября в товарищеском матче сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Болгарии.
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