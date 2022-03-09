Давосский экономический форум заморозил все отношения с РФ
Всемирный экономический форум в Давосе заморозил все отношения с Россией и приостановил стратегическое партнерство с российскими бизнесменами
Об этом заявила спикер Всемирного экономического форума Аманда Руссо, сообщает Politico.
"Мы не сотрудничаем ни с одним попавшим под санкции лицом и заморозили все отношения с российскими структурами", - сказала Руссо.
Форум заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с российскими олигархами. Также приостановил работу исследовательский центр в Москве и консультативный совет во главе с экономическим советником президента РФ Владимира Путина.
Однако ВЭФ оставляет открытой возможность служить мостом между Россией и Украиной после завершения активного конфликта.
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