Давосский экономический форум заморозил все отношения с РФ

Об этом заявила спикер Всемирного экономического форума Аманда Руссо, сообщает Politico.



"Мы не сотрудничаем ни с одним попавшим под санкции лицом и заморозили все отношения с российскими структурами", - сказала Руссо.



Форум заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с российскими олигархами. Также приостановил работу исследовательский центр в Москве и консультативный совет во главе с экономическим советником президента РФ Владимира Путина.



Однако ВЭФ оставляет открытой возможность служить мостом между Россией и Украиной после завершения активного конфликта.



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